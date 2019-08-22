На Ближнем Востоке очередной случай обострения арабо-израильского противостояния. С территории Палестинской автономии снова запустили ракеты по Израилю и в ответ получили мощный авиационный удар. Армия обороны Израиля (IDF) атаковала морские цели в секторе Газа.

Об этом сообщается в официальном Twitter IDF.



"В ответ на ракету, выпущенную из Газы по Израилю, мы только что нанесли удар по нескольким военным целям на военно-морском объекте ХАМАС в северной части сектора Газа", - отчитались военные Израиля.

Фото: twitter.com/IDF

Военные Израиля также заявили и о второй ракетной атаке с территории Палестины. Всего же это был уже пятый обстрел Израиля за последние шесть дней.

Ранее "Страна" сообщала, что Зеленский рассказал о переговорах с премьер-министром Израиля.

Также мы рассказывали, что в учебных заведения Украины станут преподавать иврит, а в Израиле - украинский.