Из-за отечественных неонацистов у команды президента Зеленского возникла новая линия напряженности во внешней политике. В этот раз на восточном направлении.

Правительство Новой Зеландии намерено связаться с властями Украины и заявить о неуместности продаж в нашей стране так называемого "манифеста" Брентона Тарранта, обвиняемого в нападении на мечети в Крайстчерче 15 марта.

Об этом передает ТАСС со ссылкой на газету New Zealand Herald.

Речь идет о случаях продажи украинским веб-сайтом неонацистского толка полного текста 87-страничного "манифеста" стрелка из Крайстчерча в твердом переплете. Сделки осуществляются через зашифрованный мессенджер. Украинские неонацисты продают текст за $4.

"Я без колебаний поручила министерству иностранных дел связаться с Украиной, - заявила премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн. - Это просто отвратительно, но мы с состоянии контролировать лишь то, что происходит в нашей юрисдикции. Вместе с тем я без сомнения поделюсь позицией Новой Зеландии с Украиной".

Стоит отметить, что Таррант распространил свой т. н. "манифест" накануне атаки. Власти Новой Зеландии признали этот текст "нежелательным" и его распространение было запрещено. Согласно национальному законодательству, любая попытка его публикации считается преступлением, максимальным наказанием за которое является тюремное заключение на срок до 15 лет.

Напомним, "Страна" в материале "Библия неонацизма" выяснила, зачем в Украине опубликовали манифест массового убийцы из Новой Зеландии.