На встрече президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в Варшаве в конце августа-начале сентября (главы государств приглашены в Польшу на памятную церемонию по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны - Ред.) планируется подписание ряда совместных документов.

Об этом сообщила заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль в эфире "5 канала".

В частности, на вопрос о том, кто готовит встречу президентов США и Украины, Зеркаль сказала: "МИД вовлечен в этот процесс. Мы отрабатываем часть, которая связана, конечно, с информационно-аналитическим обеспечением, с документами, которые планируется подписать во время встречи в Польше. Отрабатываем наполнение этих встреч. Я думаю, что это будет нормальная, интересная встреча".

Ранее "Страна" сообщала, что во время сессии G7 Трамп и Макрон обсудят Украину.

Также мы рассказывали, что Трамп пообещал не строить в Гренландии золотые небоскребы.