Вчера, 21 августа, в США произошла авиационная катастрофа. Здесь, в городе Оровилль, штат Калифорния, во время взлета рухнул на землю самолет Cessna Citation. После падения самолет вспыхнул и в итоге раскололся на две части.

В сети уже появились фото и видео с места чрезвычайного происшествия. Так, патрульная полиция Калифорнии выложила в официальном Twitter кадры с пожара и заявила, что из-за инцидента пришлось перекрывать участок трассы SR162.

Фото: twitter.com/CHP_Oroville

Экстренные службы оперативно прибыли на место ЧП и в короткие сроки потушили мощное пламя. О жертвах или же раненых в авиакрушении пока ничего не сообщается.

Напомним, ранее "Страна" рассказывала, что в США самолет рухнул на жилой дом, есть жертвы.

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