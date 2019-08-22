После успешного испытания в США новой крылатой ракеты в Пентагоне публично признали планы по дальнейшему наращиванию ударной мощи своих сил. Так, министр обороны США Марк Эспер заявил, что гиперзвуковые ракеты появятся в американской армии уже через пару лет.

Об этом передает ТАСС со ссылкой на телеканал Fox News.



"Я думаю, что это, наверное, вопрос пары лет, если вам угодно", - ответил шеф Пентагона на вопрос о том, насколько США близки к тому, чтобы получить гиперзвуковое оружие.

Ранее исполняющий обязанности министра армии США Райан Маккарти заявил, что Вашингтон изучает возможности разработки различных типов ракет, которые ранее были запрещены российско-американским Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"Что касается дальности ракет в рамках ДРСМД, в частности, мы больше не являемся стороной договора и, в первую очередь, смотрим, как мы сможем воспользоваться этим... Идет ли речь о разработке ракет для нанесения точечных ударов.., и, несомненно, о гиперзвуковом оружии. Установка баллистической боеголовки на гиперзвуковую планирующую ракету уже будет за рамками соблюдения ДРСМД. Мы рассматриваем все эти возможности", - отметил он.