В Украину продолжают прибывать новые послы западных стран. После посла Франции Этьена де Понсена, в Киев прибыл и посол Австрии Гернот Пфандлер. Он уже вручил копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Украины Елене Зеркаль.

Об этом сообщает пресс-служба украинского МИД.

Фото: mfa.gov.ua

"Общее историко-культурное наследие Украины и Австрии и стремление к углублению экономического и инвестиционного сотрудничества в значительной степени объединяют интересы наших государств", - заявил Пфандлер на встрече с Зеркаль.

Он положительно оценил двустороннее сотрудничество Киева и Вены.

По словам посла, австрийские инвесторы проявляют интерес к украинскому рынку, предпосылкой чего является улучшение делового климата в стране.

Зерекаль и австрийский посол также дали положительную оценку проведению Года украинской культуры в Австрии и Года австрийской культуры в Украине.

Зеркаль обратила внимание на важности дальнейшей поддержки Австрией Украины в осуществлении реформ, в частности на практической помощи в восстановлении и защите карпатского леса.

Ранее "Страна" сообщала, что в Австрии депутат от ультраправой партии открыл стрельбу с балкона.