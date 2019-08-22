Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что возвращение Украине Крыма, прекращение боев на Донбассе, а также освобождение политзаключенных и захваченных моряков станет сигналом готовности России к возвращению в Большую восьмерку.

Об этом Зеленский написал в ночь на четверг у себя в Facebook.

"Возвращение оккупированного Крыма, прекращение боевых действий на Донбассе и освобождение более 100 политических заключенных и украинских моряков, которых удерживает Кремль, будет настоящим серьезным сигналом миру о том, что Россия готова вновь занять свое место в повестке дня высокой дипломатии", - написал Зеленский где-то в половину второго ночи.

Глава украинского государства отметил, что "с марта 2014 года после приостановления участия России в G8 ничего не изменилось. Украинский Крым все еще оккупирован, украинский Донбасс до сих пор страдает от войны".

Кроме того Зеленский выразил благодарность тем странам, которые продолжают поддерживать Украину в отстаивании территориальной целостности и суверенитета.

Ранее "Страна" сообщала, что Трамп объяснил, почему Россию исключили из Большой восьмерки при Обаме, а также о том, что Макрон связал возврат России в большую восьмерку с украинским вопросом и призвал перезапустить отношения.