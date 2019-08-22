Президент США Дональд Трамп назвал "мерзким" или "противным" отказ премьер-министра Дании Метте Фредериксен обсуждать с Соединенными Штатами сделку по продаже Гренландии, сообщает телеканал CBS.

Подойдя к журналистам у Белого дома, президент США в свойственной ему манере заявил, что комментарий Фридриксен о его идее купить Гренландию был "мерзким" и посоветовал "не разговаривать с Соединенными Штатами подобным образом, пока они под моим началом".

Президент США употребил глагол nasty, который часто употребляют в отношении непослушных детей и который значит "противный", "неприятный", "скверный" и в крайней степени - "мерзкий".

"Я думаю, что это неуместное утверждение. Все, что она должна была сказать, это: Нет, нам это не интересно", продолжил Трамп.

"Я думаю, что это было нехорошее заявление, которым она меня отшила", заявил президент США, используя именно такое неоднозначный фразовый глагол.

Как ранее сообщала датская телерадиокомпания DR, Метте Фредриксен назвала идею покупки острова США "абсурдной дискуссией", заявив, что она "разочарована и удивлена", а также выразив надежду, что Трамп не обдумывает это всерьез.

Американский лидер тут же заявил, что переносит запланированный визит в Данию из-за нежелания Фредериксен обсуждать сделку.

Ранее "Страна" сообщала, что Трамп заинтересован в покупке Гренландии, а также о том, что