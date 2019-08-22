Большая палата Верховного суда, рассматривая дело №369/11 268/16-ц, перекрыла схему, при которой должники могли не отдавать налоги, переписав имущество на друзей и близких, передает UBR.ua.

Сообщается, что теперь эти договора признаются фиктивными, потому что так, как считают судьи, должники пытаются избежать выполнения денежных обязательств перед кредиторами.

На практике это значит, что подаренная квартира, машина или любой другой актив будут возвращены первоначальному владельцу - заемщику. А после в принудительном порядке будет взиматься кредитором. Неважно, сколько раз после этого продавалось или переуступалось добро. Все будет возвращено в исходную точку.

Стоит отметить, что это не первое подобное решение, вынесенное в пользу кредиторов. Аналогичный вердикт Верховный суд вынес постановлениями:

от 19.10.2016 по делу №6-1873цс16,

от 23.08.2017 по делу №306/2952/14-ц,

от 09.09.2017 по делу № 359/1654/15-ц.

Таким образом, Большая Палата Верховного Суда поддержала предыдущие решения ВС относительно фиктивности таких сделок и сформировала единую практику по такой категории дел.

Еще в 2012 году Голосеевским районным судом Киева было принято решение взыскать в пользу кредитора в лице Банка Фамильный с заемщиков 580 тыс. грн. По стопам судейского решения было открыто исполнительное производство. Но выяснилось, что сразу после решения суда ответчик написал дарственную на дом и землю на своих детей. Но это его не спасло.

Трения дошли до Верховного суда, который в итоге остался на стороне кредитора и отменил регистрационные действия дарения. Исполнительное производство против должника было возобновлено.

По словам юристов, чтобы сохранить свое имущество (в отношении которого еще нет обременений), должники часто пытаются подарить и даже продать его своим близким родственникам или друзьям. Таким образом процесс исполнения судебного решения или затягивался, или вообще становился невозможным.

При этом долги никуда не исчезали, никто их не списывал, а исполнительный документ мог быть возвращен взыскателю. Исполнительное производство, соответственно, закрывалось из-за отсутствия у должника имущества.

"Дарение и продажа активов с целью неисполнения решений судов весьма распространенная практика, которая активно применялась еще задолго до начала кризиса 2008 года. Банки в некоторых случаях проводили списание таких долгов, однако намного чаще банки по таким фактам обращались к правоохранителям с заявлениями о мошенничестве", - прокомментировал UBR.ua ситуацию управляющий партнер ЮК "Альянс Правовых Сил" Виталий Собкович.

Это не единственный способ избежать процедуру взыскания имущества или затянуть ее. Должники идут и на другие ухищрения, чтобы не расстаться со своим добром.

"Например, должники начинают якобы "реконструкцию" объекта недвижимого имущества, на которое обращено взыскание, что в дальнейшем также усложняет процесс принудительного исполнения решения" - рассказал старший юрист ЮК "AS Legal" Максим Близинский.

Однако, говорят юристы, согласно закону "Об исполнительном производстве", взыскателя никто не лишает права повторно предъявить исполнительный документ к исполнению. Поэтому такие решения судов явно добавляют козырей в будущих делах кредиторов против заемщиков. Но вместе с тем, это не значит, что другие иски будут рассматриваться под кальку предыдущих постановлений.

Суд встанет на сторону кредитора только в том случае, если будет доказано, что продажа или дарение прошло именно со злым умыслом, для уклонения от выплаты долга.

"На это решение теперь будут ссылаться, как при подаче аналогичных исков, так и при вынесении судебных решений. Однако, нужно помнить, что при рассмотрении каждого судебного дела, суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению. То есть, предыдущие решения не считаются другим судом "автоматически" единственно верными. Поэтому невозможно установить заранее, какое решение примет суд в том или ином деле", - говорит Близинский.

Также это достаточно опасный прецедент для вторичного рынка, подчеркивают юристы. Очень опасно покупать квартиры или машины, по которым есть невыполненные решения судов. Можно остаться и без имущества, и без денег. Так что нужно пристально проверять объекты при покупке.

А вот по списанным долгам такие иски маловероятны. "Списание - это фактически прощение долга. Однако по тем кредитам, которые были куплены факторинговыми или финансовыми компаниями весьма вероятно возобновление сроков исполнительных документов и попытки обжалования таких сделок через суд с применением новой практики от Верховного Суда", - резюмировал Собкович.

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