В Киевской области на 14 лет лишения свободы осужден мужчина, который жестоко зарезал свою сожительницу. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры столичного региона.

Как сообщается, преступление было совершено в сентябре 2018 года в селе Германовка Обуховского района Киевской области. В доме, где проживала потерпевшая между осужденным и ней возникла ссора из-за бытовых проблем.

Накануне пара употребляли алкоголь. Поэтому мужчина, будучи навеселе взял нож и нанес женщине первый удар. Поскольку женщина пыталась убежать, то злоумышленник взял ее за волосы и бросил на кровать, где нанес еще один смертельный удар ножом в область сердца. От полученных травм женщина скончалась.

На суде обвиняемый свою вину признал частично, мол не имел намерения убивать. А когда увидел, что сделал, пошел в магазин и купил бутылку водки, чтобы "залить горе".

Суд полностью признал доказательства вины, которые во время судебного рассмотрения были предоставлены стороной обвинения. Таким образом, мужчина признан виновным в умышленном убийстве, то есть в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК Украины. Приговором суда злоумышленник приговорен к 14 годам лишения свободы.

Ранее сообщалось, что подозреваемого в убийстве собственного отца мужчину положили в психлечебницу.

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