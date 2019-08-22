Все результаты первых матчей второго дня раунда плей-офф Лиги чемпионов
В футбольной Лиге чемпионов в среду поздним вечером завершились первые матчи второго дня решающего этапа квалификации - раунда плей-офф.
Первые матчи решающей стадии отбора Лиги чемпионов принесли уверенную победу загребскому "Динамо" над "Русенборгом", разромный триумф "Олимпиакосу" в игре с "Краснодаром", где ответная встреча может стать формальностью, и боевую ничью в Берне во встрече "Янг Бойз" - "Црвена Звезда".
Результаты поединков среды:
"Янг Бойз" (Швейцария) - "Црвена Звезда" (Сербия) - 2:2
Голы: Роже Ассаль (7-я минута), Гийом Оаро (76) - Милош Дегенек (18), Матео Есекьель Гарсия (46);
"Олимпиакос" (Греция) - "Краснодар" (Россия) - 4:0
Голы: Мигель Геррреро (30) Лазарь Ранджелович (78, 85), Даниэл Поденсе (89);
"Динамо" (Загреб, Хорватия) - "Русенборг" (Норвегия) - 2:0
Голы: Бруно Петкович (8, с пенальти), Мислав Оршич (28).
Ответные матчи пройдут 27 августа.
Ранее "Страна" сообщала, что австрийский ЛАСК минимально уступил бельгийскому "Брюгге", который ранее обыграл киевское Динамо, кипрский АПОЭЛ сыграл в сухую ничью с голландским "Аяксом" - 0:0, а румынский ЧФР дома проиграл чешской "Славии" (0:1).
Повторные поединки в этих парах пройдут 28 августа.
Победители противостояний по сумме двух матчей станут участниками группового турнира Лиги чемпионов. Команды-неудачника выйдут в основную сетку Лиги Европы УЕФА.