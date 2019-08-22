Глава Финляндии Саули Ниинистьо заявил, что во время проведения переговоров с российским президентом Владимиром Путиным обсуждалась тема урегулирования конфликта на востоке Украины. Об этом сообщает "Европейская правда".

"Мы успели немного поговорить об Украине. Я собираюсь туда с визитом через несколько недель и насколько мне стало понятно, выполняются определенные практические инициативы и практическая работа, и со своей стороны я буду поддерживать такое развитие", - отметил он.

В свою очередь глава Кремля заявил, что проинформировал президента Финляндии о "проблеме юго-востока Украины".

Напомним, Саули Ниинистьо прибудет с визитом в Украину 12-13 сентября. Прошлый визит в Украину президент Финляндии сделал в 2014 году.

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