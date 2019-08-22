В польском городе Гдыня один из ресторанов оказался в центре ксенофобского скандала после того, как там разместили объявление о найме работников, в котром содержалось предостережение для украинцев, пишет Gazeta Wyborcza.

Как сообщается, один из ресторанов в Гдыне разместил объявление о поиске шеф-повара, где были слова "Никаких украинцев или им подобных".

Когда пользователи соцсетей указали заведению на то, что запись ксенофобская, там ответили: "Мы рады всем клиентам, однако недолюдям - нет".

Такое объявление вызвало возмущение у мэра Гдыни Войцеха Щерека. "Это позорные слова, и такие слова не имеют права появляться в нашем публичном пространстве, и в частности в таком открытом и современном городе, как Гдыня. Наша ответственность заключается в том, чтобы реагировать и подчеркивать, что мы не согласны с таким поведением", - сказал он.

Как отмечает издание, Центр мониторинга расистского и ксенофобского поведения подал в прокуратуру города заявление о совершении преступления. Также он намерен сообщить об этом Национальной инспекции труда. Согласно законодательству, тем, кто публично призывает к ненависти на национальной почве в Польше грозит до двух лет тюрьмы.

Позже в ресторане отметили, что это семейное предприятие. "Скандальный пост, который справедливо критикуют пользователи интернета, является проявлением необдуманного решения лишь одного человека. Весь персонал заведения отграничивается от этого неправильного объявления. Мы сожалеем об этой ситуации, тем более, что никто из людей, которые работают в заведении, не проявляет ксенофобского или расистского поведения. Мы убеждены, что после улучшения состояния здоровья автор статьи также принесет свои извинения", - говорится в заявлении учреждения.

Ранее сообщалось, что в Польше погиб украинец, получивший смертельную травму на заводе.

Также мы писали о том, почему украинцев все чаще не пускают в Польшу по безвизу.