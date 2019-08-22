Бизнесмен Натаниэль Ротшильд стал владельцем компании Avia Invest, в концессию которой входит международный аэропорт Кишинева, передает ТАСС.

Отмечается, что сделка была совершена от имени принадлежащей Ротшильду компании NR Investments, которая инвестирует в недвижимость, однако сумма сделки не называется.

Как сообщает пресс-служба аэропорта, он произвел на прилетевшего туда бизнесмена "потрясающее впечатление".

Натаниэль Ротшильд - представитель династии Ротшильдов, занимающейся банковским делом и инвестициями с конца XVIII века. В XIX веке семья Ротшильдов была самой богатой в мире, что привело к возникновению вокруг нее многочисленных теорий заговора.

Личное состояние Натаниэля Ротшильда Forbes в 2012 году оценивал в 1 миллиард долларов.

Аэропорт Кишинева был передан в концессию в 2013 году. С тех пор на высоком уровне не прекращаются обсуждения возможных нарушений при этой сделке; многие политики требуют вернуть его в собственность государства. В начале августа 2019 года депутаты потребовали от прокуратуры возбудить уголовные дела из-за нарушений, найденных парламентской комиссией.

Ранее сообщалось, что Минфин Украины пригласил Ротшильдов в качестве советников по выпуску евробондов.

Также мы писали, что семья Ротшильдов продала замок и охотничьи угодья в Австрии.