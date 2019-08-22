"Потрясающее впечатление". Ротшильд купил международный аэропорт Кишинева
Бизнесмен Натаниэль Ротшильд стал владельцем компании Avia Invest, в концессию которой входит международный аэропорт Кишинева, передает ТАСС.
Отмечается, что сделка была совершена от имени принадлежащей Ротшильду компании NR Investments, которая инвестирует в недвижимость, однако сумма сделки не называется.
Как сообщает пресс-служба аэропорта, он произвел на прилетевшего туда бизнесмена "потрясающее впечатление".
Натаниэль Ротшильд - представитель династии Ротшильдов, занимающейся банковским делом и инвестициями с конца XVIII века. В XIX веке семья Ротшильдов была самой богатой в мире, что привело к возникновению вокруг нее многочисленных теорий заговора.
Личное состояние Натаниэля Ротшильда Forbes в 2012 году оценивал в 1 миллиард долларов.
Аэропорт Кишинева был передан в концессию в 2013 году. С тех пор на высоком уровне не прекращаются обсуждения возможных нарушений при этой сделке; многие политики требуют вернуть его в собственность государства. В начале августа 2019 года депутаты потребовали от прокуратуры возбудить уголовные дела из-за нарушений, найденных парламентской комиссией.
Ранее сообщалось, что Минфин Украины пригласил Ротшильдов в качестве советников по выпуску евробондов.
Также мы писали, что семья Ротшильдов продала замок и охотничьи угодья в Австрии.