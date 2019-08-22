Старые министры для новой власти

В отличие от парламента, где основные роли уже распределены "слугами народа", состав нового правительства пока остается загадкой. Есть лишь наметки по премьеру, да и то не в единственном числе.

Однако вчера прозвучала информация, проливающая хоть какой-то свет на возможные назначения. Будущий глава фракции "Слуги народа" Арахамия заявил, что "все нынешние министры имеют шанс остаться в правительстве, но один человек останется точно".

Насчет "всех" Арахамия явно пошутил. Можно со стопроцентной уверенностью утверждать, что в Кабмине не остается ни одного министра из квоты Гройсмана и большинства министров, избранных по квотам Порошенко и "Народного фронта".

Точно не останется на своем посту министр юстиции Петренко – просто потому, что на такой важной позиции новой власти нужен полностью свой человек. Не идет речь о переназначении всех вице-премьеров, министров энергетики и экологии, да и большинства остальных.

По сути, когда речь идет о возможности переназначить кого-то из министров, возможны только три фамилии.

Во-первых, министр финансов Маркарова. Назначенная в свое время в министерство еще по протекции Яресько, она держит связь с МВФ, с которым новая власть намерена продолжать сотрудничать. И о возможности сохранения Маркаровой в должности уже не раз заявляли, и никто из команды Зе не высказал ничего против. Даже несмотря на то, что министр финансов уже несколько месяцев у всех на глазах прокручивает пирамиду с выпуском облигаций внутреннего займа, которая сейчас привела к укреплению гривны, но через считанные месяцы приведет к обвалу.

Во-вторых, речь может идти о министре внутренних дел Авакове. Слухи о его возможном увольнении уже звучали, однако все понимают, насколько серьезной является эта должность и насколько серьезной фигурой является сегодня занимающий эту должность Аваков. Его сохранение в должности – это риск того, что президент не будет полноценной властью, но его увольнение – это риск дестабилизации ситуации внутри страны.

И в-третьих, как это ни печально для страны, – и. о. министра здравоохранения Супрун. Вряд ли среди всех "слуг народа" есть хоть один человек, который хочет этого переназначения, но Зеленского обхаживают столько лоббистов Супрун с Запада, что он может и сдать позиции. Но может и не сдать - слишком уж много негатива он на себя тогда возьмет. В общем, посмотрим.

Так что, если речь идет о "точно одном министре", то это, скорее всего, Маркарова. Но не исключено, что их действительно будет больше.

Обмен пленными: уже в августе?

Вчера одной из ключевых тем новостей стал поток информации о готовящемся обмене политзаключенными между Украиной и Россией. Ни одного официального сообщения по этому поводу не прозвучало, но полуофициальных сообщений как из Украины, так и из России настолько много, что игнорировать их нельзя.

Из Москвы поступают сообщения, что в столичную тюрьму "Лефортово" свезли сразу пятерых известных политзаключенных-украинцев, по поводу которых в Киеве регулярно проводятся акции.

Из Киева – о прибытии трех политзаключенных (двух украинцев и молдаванина), сидевших в Одесском СИЗО по обвинению в госизмене, а также о согласии на обмен антимайдановца Мефедова, которого недавно выпустили на свободу под залог. Курсирует информация и об освобождении главреда "РИА Новости Украина" Вышинского, и о возврате моряков с захваченных в ноябре 2018 года украинских танкеров – но об этом говорят намного менее уверенно.

С другой стороны, в прошлом, уже неоднократно появлялись не менее настойчивые слухи о скором обмене, но они все время оказывались всего лишь слухами. Поэтому ни о чем с уверенностью говорить нельзя. По крайней мере до тех пор, пока в целом не разморозятся российско-украинские отношения. Но для этого нужно много чего сделать. В первую очередь - начать процесс политического урегулирования на Донбассе, включая предоставление ему особого статуса.

Украинское кино: как выбросить полтора миллиарда

Председатель Госкино Ильенко, подав в отставку, решил представить отчет об итогах своей деятельности за пять лет. Задумывался этот отчет, вероятно, как триумфальное слайд-шоу, но в итоге получился доклад о безумно расточительном проекте, который обошелся налогоплательщикам в миллиарды гривен, но не дал нужной отдачи.

Безусловно, своим главным достижением Ильенко считает тот факт, что доля украинского в отечественном прокате увеличилась в четыре раза: если в 2014-м на него пришли 2,1% зрителей, то в 2019-м на данный момент эта цифра составляет 8,9%.

Однако успех меркнет на фоне того, насколько увеличились расходы бюджета за те же пять лет: если в 2014-м на украинское кино выделялись скромные 30 миллионов, то в 2017-19 годах ежегодно выделяется 505 миллионов. Проще говоря, если пять лет назад за привлечение 1% зрителей все мы платили 15 миллионов, то теперь эта сумма составляет почти 60 миллионов.

Однако главное в оценке любого фильма – кассовые сборы. За 5 лет украинского кино при Ильенко на 110 фильмах выручили 473 миллиона, а потратили на них только из госбюджета 1 миллиард 928 миллионов. Вот и вся бухгалтерия.

Вернут ли Россию в G7?

Весь мир уже второй день лихорадит от новостей, связанных с Россией. Причем сама Москва ничего не делает – просто уже второй день мировые лидеры говорят о ней. Сначала президент Франции Макрон заявил о необходимости вернуть Россию в G7 (и превратить ее в G8), а вчера уже президент Штатов Трамп сказал о том же самом.

Причем ни одно, ни другое заявление нельзя считать простым жестом. Макрон, правда, действительно свое предложение сделал во время визита Путина в Париж, да еще и обусловил его решением проблемы Украины. Но основные причины заявления, высказанные президентом Франции, оказались намного серьезнее, чем даже украинский вопрос.

Макрон считает важным вернуть Россию в "Большую семерку/восьмерку", чтобы не допустить ее сползания в объятия Пекина. Китай уже сам по себе пугает многих, а если он еще и объединится в союз с огромными природными ресурсами России, то такое объединение может оказаться потенциально сильнее Евросоюза и даже Штатов.

Трамп, кстати, понял это еще раньше. Он уже в прошлом году предлагал вернуть Россию в "Большую семерку", но тогда поддержки не нашел. Теперь же СМИ пишут о том, что Трамп с Макроном уже договорились позвать Путина на саммит 2020 года. Правда, многие сомневаются в том, в каком именно качестве будет приглашен хозяин Кремля, но заявления Макрона и Трампа, в принципе, не оставляют сомнений в том, что речь идет о превращении G7 в G8.

Правда, канцлер Германии Меркель и премьер Британии Джонсон уже заявили, что не видят возможности для возвращения России в большую семерку до решения проблем в Украине.

Но то, что из уст Трампа и Макрона синхронно прозвучали заявления иного рода указывает на то, что потепление (пусть и очень осторожное) между Западом и Россией действительно возможно.

Но чтоб оно переросло в нормализацию отношений нужен какой-то сильный толчок. Им и могут стать подвижки по Донбассу.

Зачем Трампу Гренландия?

В последние два дня в топе мировых новостей оказалась не только Россия, но и остров Гренландия, который никогда не попадает туда. И снова – сама Гренландия не сделала ничего, за нее все сделал Трамп.

Все началось с того, что американские СМИ несколько дней назад написали - президент США сделал предложение купить остров у Дании. Мало кто тогда воспринял идею всерьез, поскольку купля-продажа и обмен землями практиковались в 19-м веке, но в 21-м выглядят как шутка.

Это полтора века назад Россия могла продать Америке Аляску, а немцы – выменять у британцев остров Гельголанд на африканскую колонию, сейчас же у государств совсем другие понятия о территориальной целостности. Особенно у Дании, для которой Гренландия осталась единственным напоминанием о приобретенных и потерянных колониях.

Однако, как оказалось, Трамп не шутил. Вчера он перенес на неопределенный срок свой сентябрьский визит в Копенгаген и причиной назвал нежелание премьера Дании Фредериксен обсуждать вопрос продажи Гренландии. Датские политики ответили на это массовым возмущением, хотя официальной реакции еще не последовало.

На самом деле покупка Гренландии не такая уж сумасбродная идея, как это может показаться. Сейчас мировые державы ведут борьбу за ресурсы Арктики, где находятся огромные запасы нефти и других полезных ископаемых. И именно с этой точки зрения американцам и интересен самый большой в мире остров. Тем более, что туда уже активно собираются инвестировать все те же вездесущие китайцы.