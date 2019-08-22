Вечером в среду, 21 августа, в Полтаве загорелся одноэтажный склад компании "Новая почта". Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

"21 августа в 19:50 в г.Полтава по ул. Ветеринарная, 22 в одноэтажном складском здании "Новая Почта" возник пожар… По состоянию на 21:30 площадь пожара составляет 1,5 тыс. кв.м", - говорится в сообщении.

Так, по состоянию на 21:30 площадь пожара составляла 1,5 тысячи квадратных метров, в его тушении принимают участие 45 спасателей и 13 единиц спецтехники.

Фото: dsns.gov.ua

Видео: Facebook/PTV Полтавське Телебачення

Согласно предварительной информации, жертв и пострадавших нет. В "Новой почте" в комментарии Интерфакс-Украина уточнили, что возгорание произошло в помещении, которое используется для нужд компании.

"В помещении, которое используется для нужд компании, произошло возгорание. На месте работают пожарные. Никто не пострадал", - сообщили агентству, отметив, что сейчас это вся информация по инциденту.

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