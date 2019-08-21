Все первые классы в школах Славянска, который расположен на севере Донецкой области, будут обучать детей только на украинском языке. Классов, где обучают детей на русском в городе нет, хотя в прошлом году таких класса было два, передают Славянские Ведомости.

Сообщается, что об этом рассказала заместитель руководителя отдела образования Славянского городского совета Марина Хохлова. Именно этого требует закон, хотя были родители, которые выражали свое недовольство отсутствием классов с русским языком обучения.

Марина Хохлова подчеркнула, что язык образования украинский и если будут классы с русским языком обучения, то будет возникать проблема с учебниками по русскому языку и дидактическими материалами.

В данный момент в отделе образования закупают учебники и дидактические материалы на украинском языке, и не имеет смысла тратить средства на закупку учебников напечатанных на русском языке.

"Даже из экономического содержания – это не выгодно и далее после начальных классов образование все равно будет происходить на государственном языке", - отметила заместитель начальника отдела образования.

Ранее сообщалось, что объявлен конкурс на уполномоченного по защите украинского языка. От кандидатов требуют знать английский.

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