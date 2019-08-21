Бывший защитник киевскиого "Динамо" Горан Саблич может стать новым главным тренером клуба Украинской Прпмьер-лиги - донецкого "Олимпика".

Об этом сообщил бывший пресс-атташе донецкого клуба Олег Барков на своей странице в Facebook.

"Новым тренером «Олимпика» с высокой вероятностью станет экс-игрок киевского «Динамо» Горан Саблич. Хороший выбор Владислава Гельзина, если в итоге договорятся. Видел зимой в Турции его «Шериф», и мне эта команда была очень симпатична.

Лучше и опытнее Жулио Сезара в разы, гораздо лучше знает украинские реалии и не является человеком Селюка. Еще дебютировать может в игре с не чужим для Горана клубом", - написал Барков.

40-летний Саблич в нынешнем году возглавлял тираспольский "Шериф", но покинул клуб в апреле. Под его руководством самый титулованный молдавский клуб, который представляет Приднестровье, провел 35 матчей, где добыл 21 победу.

Ранее Саблич возглавлял хорватский "Сплит" и боснийский "Широки Бриег", с которым в 2017 году выиграл Кубок Боснии и Герцеговины.



Украинским любителям футбола он известен по выступлениям за столичное "Динамо", где отыграл с 2002 по 2010 год, выиграв четыре раза чемпионат Украины и четыре Кубка страны.

Ранее президент "Олимпика" Владислав Гельзин сообщил, что следующий главный тренер команды будет намного опытнее, чем предыдущий наставник Жулио Сезар. Бразильца, который возглавил команду летом, уволили после четырех стартовых туров.

Имя нового наставника назовут в конце недели. Пока же с "Олимпиком" работает Игорь Климовский, которого хотят включить в тренерский штаб нового главного тренера.

Сейчас "Олимпик" занимает в УПЛ последнее место, не имея в активе ни одного очка. Следующий матч донецкая команда сыграет против "Динамо" 24 августа.