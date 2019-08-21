Во время первого заседания Верховной Рады 9-го созыва глава Украины Владимир Зеленский внесет законопроект об отсрочке штрафов за нерастаможенные автомобили на еврономерах ("евробляхи") для рассмотрения.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Руслан Рябошапка, говорится на сайте президента.

"Более месяца назад президент обращался в парламент с инициативой отсрочить непропорционально жесткие санкции за нарушение сроков растаможки ввезенных из-за границы автомобилей и предлагал рассмотреть этот вопрос на внеочередном заседании. Однако Верховная Рада 8-го созыва тогда отказала президенту. Сейчас этот законопроект является приоритетным, и он будет вновь внесен для рассмотрения на первом же заседании парламента нового созыва. Верховная Рада должна поддержать законопроект, и штрафные санкции будут отсрочены", - сказал Рябошапка на совещании с представителями автомобилистов.

По его словам, применение штрафных санкций планируют отложить на три месяца. За это время будут наработаны законодательные инициативы для урегулирования проблем, возникающих при растаможке автомобилей, и установление пропорциональных штрафных санкций в случае нарушения законодательства.

"Сегодня на совещании была достигнута договоренность о создании рабочей группы на базе парламента, которая наработает необходимые изменения с учетом предложений, которые поступят от представителей автомобилистов", - указал замруководителя Офиса президента.

Участники совещания намерены конструктивно работать над установлением прозрачных и эффективных правил и санкций за их нарушение с учетом соблюдения надлежащих экологических стандартов.

Ранее Министерство инфраструктуры Украины сообщило о поддержке инициативы Зеленского по отсрочке введения штрафных санкций для водителей авто на еврономерах, ведомство войдет в рабочую группу по созданию законопроекта, призванного урегулировать порядок растаможивания автомобилей.

С 22 августа 2019 года наступает административная ответственность водителей и владельцев автомобилей на иностранной регистрации за их использование с нарушением таможенного режима. Президент инициировал отсрочку введения штрафных санкций.

Зеленский ранее обратился в Верховную Раду с просьбой в очередной раз на 90 дней отсрочить применение штрафных санкций к тем, кто не успеет в установленный срок растаможить автомобили на европейских номерах.

Ранее сообщалось, что закон об отсрочке штрафов для владельцев "евроблях" вступил в силу.