Внучка известного российского актера и певца Михаила Боярского Екатерина опубликовала в сети новые фото со своего отдыха в Турции, которыми восхитила поклонников.

Опубликованные в Instagram фотографии 20-летней девушки поразили пользователей ее роскошой фигурой и пышными формами.

Так, Боярская позировала в облегающем платье салатового цвета, которое подчеркивало пышную грудь и стройное тело, а также в коротком черном топе и оранжевой юбке. Пользователи были в восторге от насыщенных цветов и фигуры Екатерины.

Скриншот: Instagram/kboyarskaya98

"Как Барби!", "Просто картинка", "Такая красивая", "Леди", "Яркая", "Похожа на турчанку", "Как красиво вокруг", – прокомментировали поклонники.

Ранее сообщалось, что солистка группы KAZKA показала пышные формы в белом купальнике с отдыха в Турции.

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