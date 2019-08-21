В Киевском апелляционном суде отклонили заявление стороны защиты, оставив под стражей четверых экс-беркутовцев, которые обвиняются в расстрелах на Евромайдане. Об этом сообщила пресс-служба суда в Фейсбуке.

Как сообщается, по решению суда 21 августа обвиняемые Сергей Зинченко, Павел Аброськин, Александр Маринченко и Олег Янишевский останутся под стражей до 14 сентября 2019 года включительно.

Скриншот: Facebook/Київський апеляційний суд

Напомним, в июле Святошинский районный суд Киева отпустил под домашний арест подозреваемого в убийстве 48 активистов Евромайдана бывшего сотрудника спецподразделения МВД Украины "Беркут" Сергея Тамтуру, еще четверым подозреваемым экс-беркутовцам продлил содержание под стражей до 14 сентября.

16 февраля 2016 года суд объединил в одно производство дела против этих пяти "беркутовцев". Павла Аброськина, Сергея Зинченко, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского, которых обвиняют в убийстве 48 участников акций протеста во времена Евромайдана.

Ранее сообщалось, что суд объяснил причину выпуска из СИЗО обвиняемого в убийствах на Майдане экс-беркутовца