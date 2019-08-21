В Гарвардско-Смитсоновском центре астрофизики в США обнаружили планету LHS 3844b, которая всего в 1,3 раза больше земли и не имеет атмосферы, передает портал Naked Science.

Фото: naked-science.ru

"Планета LHS 3844b - всего в 1,3 раза больше Земли - обращается вокруг сравнительно тусклой звезды, однако находится к ней достаточно близко, совершая полный оборот вокруг Земли всего за 11 суток, и должна неплохо прогреваться. Около 100 часов наблюдений инфракрасного космического телескопа Spitzer показали, что у нее, видимо, совсем нет атмосферы", - говорится в сообщении.

Данные, полученные телескопом Spitzer, длительное время не укладывались ни в одну из рассмотренных авторами моделей. Они не отвечали ни атмосфере, в которой доминирует углекислый газ, ни азотной, как на Земле.

Отмечается, что если на LHS 3844b она и есть, то не превышает по плотности марсианскую, что крайне неожиданно для планеты подобных размеров. Однако именно на это указывают данные наблюдений.

Скорее всего, LHS 3844b представляет собой базальтовую пустыню, совсем лишенную атмосферы, — что-то вроде нашей Луны или Меркурия.

Видимо, близость даже такой тусклой звезды смертельно опасна для атмосферы планеты и потенциальной жизни на ней. Непрерывный поток излучения и частиц способен унести ее прочь, оставив голый и мертвый камень.

Ранее сообщалось, что ученые обнаружили экзопланету без атмосферы, которая по размеру как Земля и похожа на Меркурий.

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