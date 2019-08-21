Валерий Гребенюк заменил представителя Украины Романа Безсмертного в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на спецпредставителя ОБСЕ в ТКГ Мартина Сайдика.

Как известно, Валерий Гребенюк, 1967 г. рождения, в 2008-2014 годах был послом Украины в Южно-Африканской Республике и по совместительству в Намибии, Замбии и Зимбабве. В 2014 г назначен дипломатическим советником СБУ по вопросам международно-правовых аспектов деятельности спецслужбы. Был представителем Украины в Европейском комитете по борьбе с терроризмом (CODEXTER).

Ранее сообщалось, что 13 августа Зеленский убрал Безсмертного из минских переговоров.

Также мы писали, что Безсмертный объяснил, почему Зеленский убрал его из минской группы.

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