Сообщения в интернете о том, что с гражданина РФ Евгения Мефедова, которому инкриминируется посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, и вышедшего из СИЗО под залог, в российском консульстве в Одессе требовали деньги за оформление документов - фейк. Об этом в Фейсбуке сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Осторожно! В инете распространяется фейк о том, что российский гражданин Евгений Мефёдов , которого выпустили под залог из украинской тюрьмы, где он провёл 5 лет, придя в российское Генеральное консульство в Одессе столкнулся с формальным отношением и с него потребовали установленную плату за оформление документов , не приняв в расчёт все гуманитарные обстоятельства его случая. Повторю, это фейк, деза, ложь. Не поддавайтесь на провокации. Документы Евгению оформили вчера (Отправлены запросы в Россию и запущены необходимые процедуры) , плата не взималась. Российские представительства на Украине оказывают россиянину консульскую помощь", - написала она.

Также, по ее словам, 21 августа 2019 года в Генконсульство в Одессе из России поступили необходимые для оформления паспорта Мефедову материалы.

"Евгения пригласили прийти завтра для продолжения процедуры оформления документов, в том числе подачи непосредственно заявления для получения паспорта. Ещё раз повторю - об оплате речи нет, учитывая гуманитарные обстоятельства", - написала она, позже отметив, что он сомжет прийти послезавтра.

Скриншот: Facebook/Мария Захарова

В свою очередь адвокат Мефедова Владимир Рыбин настаивает, что с его клиента действительно требовали деньги в российском Генконсульстве и призвал Захарову проверять информацию.

"Уважаемая Мария, когда вы говорите о том, что требования денег представителями Генерального консульства РФ от Евгения Мефедова - это фейк, и что ему оформлены необходимые документы, и что представители консульства оказывают ему какую-то помощь, вы, проверяйте пожалуйста эту информацию... Я уверяю вас Мария, что представители Генконсульства РФ в Одессе не сделали ровным счетом ничего для того, чтобы Мефедов как можно скорее попал на свободу. Эти люди позволили себе отказать ему в выдаче необходимых документов, оформлении паспорта, и отказывали ему в предоставлении хотя бы минимальной моральной поддержке" - заявил адвокат.

Видео: YouTube/Владимир Рыбин

Напомним, что 16 августа судом была изменена мера пресечения для Евгения Мефедова и еще одного активиста одесского Антимайдана - Сергея Долженкова. 19 августа за подозреваемых были внесены денежные суммы залогов, и они вышли на свободу.