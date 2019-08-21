Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал не гнаться за сенсацией в вопросе обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной, а терпеливо работать на результат. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Заявление министр сделал 21 августа на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД ФРГ Хайко Маасом в Москве, когда его спросили, верна ли информация о том, что обмен удерживаемых лиц, в том числе украинских моряков, может состояться до конца августа. По мнению Лаврова, необходимо тщательно согласовать все детали, а не спешить, поскольку речь идет о судьбах людей.

"Для того, чтобы продвигать эту тему, нужно договариваться не только в принципе, но и согласовывать конкретные правовые, технические, организационные аспекты. И, конечно, нужно не забывать о том, что речь идет о судьбах людей, и здесь требуется не погоня за сенсациями, чтобы первыми успеть о чем-то сообщить, а кропотливая работа на результат", - отметил глава ведомства.

Министр также напомнил, что президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский дважды разговаривали по телефону и обсуждали в том числе ситуацию с пленными.

Ранее "Страна" сообщала, что активист одесского Антимайдана, гражданин России Евгений Мефедов согласился участвовать в процедуре готовящегося обмена пленными между Киевом и Москвой.

Мы также писали о заявлении полномочного представителя России в Минской контактной группе Бориса Грызлова, что российская сторона в качестве посредника будет содействовать обмену пленных по принципу "всех на всех".