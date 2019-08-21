21 августа Заречный райсуд Сум избрал меру пресечения 19-летнему Константину Лободюку из радикальной группировки, подозреваемому в незаконном обращении с оружием. Об этом сообщает портал Sumy.today.

Во время заседания суда прокурор сообщил, что на съемной квартире подозреваемого в ходе обыска 19 августа сотрудники СБУ изъяли гранату Ф-1. В связи с этим прокурор просил суд избрать Лободюку содержание под стражей.

Адвокат молодого человека назвала подозрение в его адрес необоснованным. К тому же добавила, что ее подзащитному необходимо лечение в связи с неудовлетворительным состоянием здоровья. Поэтому защитница попросила суд избрать другую меру пресечения.

Сам Константин заявил, что граната не его, а работников СБУ сравнил с чудовищами, процитировав Ницше: "Кто сражается с чудовищами, тому следует остерегаться, чтоб самому при этом не стать чудовищем".

Он также заверил суд, что "всегда помогал" СБУ и не ожидал от службы такой черной неблагодарности.

Фото: sumy.today

Выслушав стороны, суд постановил назначить Лободюку ночной домашний арест и ношение электронного средства контроля.

Видео: Facebook/ sumytoday

Напомним, 20 августа СБУ задержала Лободюка по подозрению в подготовке вместе с сообщниками провокаций во время празднования Дня флага, в том числе взрыва на "Kvartal-Fest".

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве радикалы разгромили салон игровых автоматов на Шелковичной возле здания МВД.