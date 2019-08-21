Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что условия для возвращения России в G8 еще не могут считаться выполненными. Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

Заявление было сделано 21 августа в Германии на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и в поддержку ее аналогичного мнения на эту же тему.

"Я должен сказать: я весьма разделяю мнение канцлера Меркель, что России еще предстоит выполнить обязательства, чтобы вернуться в G7", - сказал Джонсон.

Премьер порадовался тому, что у Соединенного Королевства и ФРГ совпадают точки зрения на важные внешнеполитические вопросы.

Возвращаясь к России, Джонсон вспомнил такой отрицательный пример ее действий, как отравление семьи Скрипалей в Солсбери, ситуацию вокруг Украины, а также "российские провокации во многих других местах".

Ранее "Страна" писала, что канцлер ФРГ высказалась против включения России в Большую восьмерку, так как нет успеха в разрешении украинской ситуации.

В отличие от европейских политиков, идею возвращения подержал президент США Дональд Трамп.