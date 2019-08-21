Активист одесского Антимайдана, гражданин России Евгений Мефедов, которому инкриминируется посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч.2 ст.110 УК Украины) по мотивам трагических событий в Одессе 2 мая 2014 года, согласился участвовать в процедуре готовящегося обмена пленными между Киевом и Москвой.

Об этом "Стране" сообщил адвокат Валентин Рыбин, который представляет интересы Мефедова.

По информации защитника, в настоящее время между Россией и Украиной действительно ведется подготовка к осуществлению масштабного обмена. И Мефедов, который с 2014 года содержался под стражей на протяжении пяти лет дал свое согласие участвовать в нем.

"Обмен готовится и скорее всего произойдет в самое ближайшее время. Мефедов подтвердил свое участие в этой процедуре", - пояснил Рыбин.

Напомним, что 16 августа судом была изменена мера пресечения для Евгения Мефедова и еще одного активиста одесского Антимайдана - Сергея Долженкова. 19 августа за подозреваемых были внесены денежные суммы залогов, и они вышли на свободу.

"Долженков не принимает участия в обмене и планирует добиваться оправдательного приговора по инкриминируемому ему эпизоду. А вот Мефедов выразил желание пойти на обмен. Чтобы все произошло, в настоящее время в его отношении должна быть завершена процедура "юридической очистки", - пояснил "Стране" Валентин Рыбин.

По его словам, после внесения денежного залога Мефедов "находится на свободе легально", но постановление суда ему запрещено покидать Одессу. "Теперь для того, чтобы Евгений оказался окончательно свободен, и готов к обмену, прокуратура вышла с ходатайством об изменении ему меры пресечения на личное обязательство. 28 августа его должны будут рассмотреть в Центральном райсуде Николаева", - резюмировал адвокат.

Ранее "Страна" писала, как готовится обмен пленными между Киевом и Москвой и при чем тут саммит G7.