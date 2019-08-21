Сергей Деревянченко и Геннадий Головкин проведут поединок 5 октября в Нью-Йорке. Промоутерская компания Matchroom Boxing официально подтвердила информацию о дате и месте боя между украинцем и казахом.

Скриншот: Twitter/Gennadiy Golovkin

Как сообщалось, Деревянченко и Головкин сразятся за титул чемпиона мира в среднем весе по версии IBF, который ранее принадлежал Саулю "Канело" Альваресу. Мексиканец не смог согласовать поединок с обязательным претендентом Деревянченко и его лишили пояса.

Согласно предварительным данным, боксеры проведут пресс-конференцию 22 августа на арене Madison Square Garden.

Победитель боя между украинцем и Головкиным будет обязан провести первую защиту чемпионского титула в течение полугода после октябрьского поединка.

Напомним, Деревянченко в последнем бою победил по очкам немца Джека Кулькая и получил статус обязательного претендента на чемпионский пояс IBF. Головкин в последнем бою победил Стива Роллса из Канады.

Ранее сообщалось, что Сауль "Канело" Альварес выйдет на ринг против нашего Сергея Деревянченко или у него отберут титул.

Также мы писали, что бой за титул чемпиона мира IBF. Деревянченко проиграл Джейкобсу раздельным решением судей .