Британские археологи смогли восстановить форму древнего артефакта по фрагменту и определить его возраст. Об этом сообщает The Guardian.

Летом 2017 года археолог и магистрант Йоркского университета (Великобритания) Питер Мур нашел необычный осколок из цветного стекла. Находка была сделана при раскопках на римской вилле Чедворт, датируемой II-IV веками.

Два года ученые ломали голову, частью чего был фрагмент. Работу по исследованию находки возглавляла археолог Национального фонда Нэнси Грейс. Разгадать тайну удалось лишь сейчас.

Отличительный профиль стекла указывал на то, что фрагмент был частью длинной бутылки овальной формы, заостренной на конце. В итоге удалось определить, что осколок соответствует восстановленной бутылке в форме рыбы из коллекции музея стекла Корнинга в Нью-Йорке.



Фото: Twitter/ nationaltrust

Рыба, хранящаяся в США, была найдена в захоронении II века в Херсонесе, в Крыму. Возможно, в таких флаконах раньше хранили духи.

Обнаружение осколка в Великобритании свидетельствует о торговых и культурных связях между частями Римской империи, которая некогда простиралась и на Британские острова.

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