Продюсерская компания Canal Productions, которая принадлежит актеру Роберту Де Ниро, подала в суд на свою бывшую сотрудницу. Она обвиняется в нецелевом использовании средств фирмы, а также в том, что смотрела на рабочем месте Netflix, передает ВВС.

Отмечается, что Canal Productions требует, чтобы Чейс Робинсон оплатила им около шести миллионов долларов компенсации. Как утверждают авторы иска, в частности, женщина злоупотребляла корпоративными средствами, самовольно тратила бонусные мили Роберта де Ниро для собственных авиаперелетов, редко появлялась в офисе, а когда появлялась - смотрела сериалы.

Если верить аккаунту госпожа Робинсон на сайте LinkedIn, к Canal Productions она присоединилась в 2008 году - по данным издания Variety, ее взяли на должность ассистентки Роберта Де Ниро.

С 2017 года она работала вицепрезидентом компании по вопросам продакшена и финансов. Ее обязанности предусматривали, в частности, что она следила за тем, как используется бюджет фирмы.

В судебных документах говорится, что зарплата госпожи Робинсон в 2019 году составила 300 тысяч долларов в год. Она покинула компанию в апреле.

Робинсон пока публично не высказывалась относительно этой ситуации. На просьбу ВВС прокомментировать обвинения в свой адрес она не ответила.

Как говорится в иске, Робинсон поводила "астрономическое" количество времени на рабочем месте за просмотром Netflix. В январе, она за четыре рабочих дня пересмотрела 55 эпизодов сериала "Друзья". В марте - 20 эпизодов сериала "Замедленное развитие" и 10 серий "Шиттс Крик".

Просмотр шоу на Netflix никоим образом не входил в обязанности и зоны ответственности госпожа Робинсон - согласно имеющейся информации, она делала это ради собственного развлечения и удовольствия во время, которое оплачивалось как рабочее", - говорится в иске.

Также женщина обвиняется в растрате тысяч долларов компании на покупки в магазинах, ресторанах и на оплату такси. В апреле в своем прощальном письме она назвала обвинения в злоупотреблении бюджетом Canal Productions "смешными".

Кроме того, как сообщили юристы, позже Робинсон также сама для себя подготовила рекомендательное письмо, но Роберт Де Ниро подписывать его отказался.

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