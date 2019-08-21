19 августа в Киеве злоумышленники ранили человека, который вступил с ними в спор, пытаясь защитить подростков. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры столицы.

Как установили правоохранители, вечером 19 августа по ул. Ивана Мазепы произошла словесная перепалка между группами мужчин и подростков. Она привлекла внимание прохожего, который решил вступиться за юношей. За это один из мужчин выстрелил ему в руку.



Ранив прохожего, мужчины скрылись с места происшествия на автомобиле "Suzuki".

Фото: kyiv.gp.gov.ua

Полиция объявила плана "Перехват". Правоохранителям удалось по горячим следам задержать автомобиль. В нем находились трое мужчин - жители столицы 1978, 1996, и 1998 годов рождения.



При осмотре места преступления полиция обнаружила пистолет с патронами и две биты.



Двоим задержанным Киевская местная прокуратура № 6 сообщила о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 УК Украины. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.

За стрельбу по людям злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.



Следственные действия продолжаются.

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