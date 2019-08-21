Возвращение России в международный формат стран "Большой семерки" (G7) - окончательно похоронит систему коллективной безопасности в мире. Так считает экс-секретарь Совета национальной безопасности Украины Александр Турчинов на своей странице в Facebook.

"Вместо усиления экономического и политического давления, Россию возвращают в ПАСЕ, а лидеры ведущих стран мира - стратегические партнеры Украины, обсуждают возвращение империи зла, которая вновь возродилась, к участию в саммитах стран "Большой семерки"!

Такие безответственные шаги окончательно похоронят систему коллективной безопасности, легализуют непризнание и пересмотр политых кровью Второй мировой войны границ европейских стран и станут толчком к еще более масштабным преступлениям и агрессивным действиям РФ", - написал Турчинов.

Кроме того, он обратился к ведущим политикам мира, призвав их не становиться соучастниками кровавых преступлений режима Путина.

"Это перечеркнет надежды миллионов и приведет к новым человеческим жертвам!" - заявил экс-секретарь СНБО.

Скриншот: Facebook/Олександр Турчинов

Ранее сообщалось, что означают призывы США и Франции вернуть Россию в G7.

Также мы писали, что в России предложили Большую восьмерку превратить в Большую десятку.