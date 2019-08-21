21 августа президент США Дональд Трамп повторил мнение, высказанное днем раньше, что он считает полезным и целесообразным возвращение России в формат G8. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Мысль о включении России в клуб G8 главы Белого Дома процитировал его пресс-пул.

"Я думаю, было бы хорошей вещью, если бы Россия была бы там (в G8. - Ред.)", - отметил Трамп.

При этом американский лидер заявил, что, как ему кажется, российский коллега Владимир Путин своей политикой переиграл президента США Барака Обаму. Это и стало причиной исключения России из "Большой восьмерки"

"Я полагаю, что президент Обама - из-за того, что Путин его переиграл - подумал: нехорошо, что Россия в G8, так что он захотел, чтобы Россию исключили", - сказал Трамп.

Ранее "Страна" сообщала, что на первой сессии G7 в Биаррице 24 августа президенты Франции Эммануэль Макрон и США Дональд Трамп обсудят ситуацию в Украине.

Напомним, идею вернуть Россию в "Большую восьмерку" подал именно Макрон на встрече с Владимиром Путиным 19 августа.