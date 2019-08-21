Компания Нафтогаз предложила населению акцию - купить до 25 тыс. куб. м. газа по предоплате по текущей низкой цене с его использование на протяжении отопительного сезона 2019/20 гг. Об этом сообщает пресс-служба НАК.

Как сообщается, этого объема достаточно для обеспечения нужд домохозяйства в течение всей зимы. Воспользоваться предложением можно будет до 25 сентября. Отпускная цена "Нафтогаза" газопоставляющим предприятиям (газсбытам) в рамках этого продукта составляет 4874,42 грн за тыс. куб. м (без НДС и стоимости транспортировки и распределения).

"Цена газа для населения за прошедшие пять месяцев снизилась на 25%. Сейчас она ниже, чем год назад. Есть риск, что зимой газ подорожает, потому что на него увеличивается спрос. На это указывают и текущие биржевые прогнозы. Многие наши коммерческие клиенты уже зафиксировали свои затраты на газ, осуществив предоплату за желаемые объемы. Теперь такая возможность есть и у бытовых потребителей. Такой продукт существует на многих развитых рынках", – цитируются в сообщении слова главы "Нафтогаза" Андрея Коболева.

Для максимального удобства потребителей НАК предложил участие в этой программе всем газопоставляющим компаниям Украины, обслуживающим бытовых потребителей.

"Наш новый продукт предоставляет населению возможность воспользоваться преимуществами рынка природного газа, которые ранее были доступны только для коммерческих потребителей. Он даст возможность людям получить топливо по фиксированной цене, независимо от ситуации на рынке. Сейчас мы предлагаем продукт через существующую сеть газсбытов, чтобы доступ к нему получило максимальное количество потребителей. После открытия рынка газа для населения такой продукт смогут предлагать непосредственно бытовым потребителям и "Нафтогаз", и другие игроки рынка", – отметил глава газового дивизиона НАК Андрей Фаворов.

Для того, чтобы воспользоваться новым продуктом, нужно обратиться в центр обслуживания клиентов своей газопоставляющей организации (газсбыта), подписать дополнение к типовому соглашению поставки природного газа, внести предоплату и пользоваться дешевым газом в отопительный сезон, оплачивая только стоимость его транспортировки и распределения.

Ранее сообщалось, что "Нафтогаз" будет требовать с "Газпрома" $14 миллиардов компенсации, если тот прекратит транзит газа через Украину.

Также мы писали, что Кабмин обязал Нафтогаз продавать газ для компании Ахметова с двухкратной скидкой.