Народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Богдан Яременко сфотографировался вместе с главой комитета Верховной Рады Украины по иностранным делам Анной Гопко, которая передавала ему дела комитета (Яременко его возглавит в новом созыве), на фоне карты с "сепаратистским" регионом России.

"Цивилизованная практика передачи дел преемникам в комитете по иностранным делам. Демократично, ответственно, прозрачно и стратегически. Для будущих успехов Украины обсудили с Богдан Яременко приоритеты работы комитета, поделилась опытом работы 8 созыва. Символическое фото на фоне карты Идель-Урала - сознательный выбор", - написала Гопко под фотографией.

Фото: Facebook/Hanna Hopko

Как сообщил на своей странице депутат Оппозиционной Платформы Олег Волошин, который сделал репост сообщения, имелась ввиду карта организации "Свободный Идель-Урал", что состоит из российских эмигрантов в Киеве, выступающих за отделение народов Поволжья от России.

"Отмечает при этом, что сознательно сделали фото на фоне карты такого себе Идель-Урала. Оказывается, жалкая группка эмигрантов из России учредила в Киеве движение "Свободный Идель-Урал", выступающее за независимость народов Поволжья от России", - написал нардеп.

Однако он напомнил, что в истории термин "Идель-Урал" использовался для обозначения легиона из советских пленных в структуре Ваффен-СС, в который входили представители народов Поволжья.

"Но если серьёзно, в истории термин "Идель-Урал" засветился только один раз: как название легиона из советских пленных в структуре Ваффен-СС. Интересной дипломатией собирается заниматься "Слуга народа" в парламенте. Прагматичной и ведущей нас к миру", - подытожил Волошин.

Скриншот: Facebook/Oleg Voloshin

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