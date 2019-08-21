Мужчина, обвиняемый в четырех грабежах в штате Орегон, намерен добиться закрытия дела против него, так как полицейские убрали тату с его фото, которое показывали свидетелям преступления. Об этом сообщает "ВВС Украина".

50-летнего гражданина США Ламонта Аллена задержали по обвинению в совершении четырех грабежей в районе города Портленд в 2017 году. Сделать это удалось благодаря изображениям грабителя, сделанных с видеозаписи камер наблюдения: анонимный информатор связался с правоохранителями и сказал, что по его мнению, человек на фото - именно Аллен.

В ходе дальнейшего расследования свидетелям ограблений показали подборку фотографий нескольких человек, в том числе и Аллена. Чтобы подозреваемый не выделялся среди других снимков, татуировки на его лице заретушировали.

Фото: bbc.com

О редактировании фото узнал адвокат Аллена. Он заявил, что это было сделано намеренно, чтобы его клиент был более похож на человека, которого запечатлела камера наблюдения.

Вскоре должен состояться суд, который решит, можно ли было использовать отредактированы снимки во время опознания.

Ранее "Страна" рассказывала о случае в Майами, где врачи отказались оперировать 70-летнего пациента с нагрудной татуировкой "Не реанимировать".

Также мы раскрывали глубокий символический смысл татуировки Анатолия Матиоса в виде совы на все плечо.