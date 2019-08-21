21 августа в Оболонском районе Киева в трансформаторной будке произошло короткое замыкание и она загорелась, после чего произошел взрыв. Об этом сообщает "Информатор".

Инцидент случился в 13:00 по адресу улица Маршала Тимошенко, 11а. Никто из людей не пострадал, однако некоторые улицы на Оболони остались без света. Это улицы Маршала Малиновского, Маршала Тимошенко, Зои Гайдай, Богатырская, Героев Днепра, Героев Сталинграда, Приречная и Оболонский проспект.

К горящей будке приехали спасатели, но долгое время они не могли начать тушить огонь, так как на месте не было представителей "Киевэнерго".

Видео: Facebook/ kiev.informator.ua

К 14:50 пожар удалось полностью ликвидировать. А в 17:00 в домах появилось электричество.

Фото: kiev.informator.ua

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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