Кабинет министров Украины обеспечил зачисление периодов службы в страховой стаж военнослужащим, обратившимся за назначением пенсии согласно закону об общеобязательном государственном пенсионном страховании.

Соответствующее постановление принято на заседании в среду, сообщает Минсоцполитики.

Как сообщается, принятый акт обеспечивает наполнение реестра застрахованных лиц Госреестра общеобязательного государственного социального страхования недостающими сведениями о денежном довольствии и уплате страховых взносов военнослужащих (кроме военнослужащих срочной военной службы), лиц начальствующего и рядового состава, полицейских и зачисление периодов службы в страховой стаж военнослужащим (кроме военнослужащих срочной военной службы), лицам начальствующего и рядового состава, обратившихся за назначением пенсии в соответствии с законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Кроме того, сообщается, что постановление было принято во исполнение закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о повышении пенсий" от 3 октября 2017 №2148-VIII.

Ранее сообщалось, что в стаж не зачисляется уход за пенсионером без медицинского заключения - Верховный суд.

Также мы писали, что Кабмин повысил пенсии украинцам с длительным трудовым стажем.