В Китае ученые впервые успешно клонировали обычного кота. Эксперимент длился год.

По словам генетика Лай Лянсюе, кот-оригинал умер от болезни. Визуально новый котенок идентичен оригиналу, однако уже есть различия в характере и температуре тела.

Специалисты создали полную живую копию кота, который умер в августе 2018 года. Такой заказ им дал хозяин животного. После этого родился котэ Гарлик (Чеснок). Об этом сообщают Украинские новости.

Видео: youtube.com/112 Украина

Как сообщала "Страна", одесситы устроили разборки из-за кошки. Прохожий сделал замечание мужчине из-за жестокого обращения с домашним любимцем.

Также мы писали о том, что Борис Джонсон поздравил кота-чиновника Ларри с профессиональным праздником.