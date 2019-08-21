Со швейцарского защищенного почтового сервера ProtonMail, письма с которого невозможно отследить, украинским органам безопасности поступили угрозы масштабных терактов на День независимости.

Об этом "Стране" сообщили собственные источники в СБУ.

Как передал источник, угрозы поступили во второй половине дня 21 августа на официальную почту украинской спецслужбы безопасности. Адрес отправителя хорошо известен сотрудникам СБУ. По их словам, киберпреступники не меняют адрес будто в насмешку над нашими правоохранителями.

Раньше в подобных письмах с угрозами "минеры" указывали точные адреса атак, из-за чего следственно-оперативным группам приходилось методично их объезжать. Сейчас же злоумышленники обленились и просто сказали, что все торговые центры, больницы, роддома и детские сады Киева заминированы "бомбами разной мощности", которые взорвутся в праздник 24 августа.

В связи с последним обстоятельствам в СБУ решили просто повысить бдительность местных органов правопорядка на случай террористической угрозы. Однако на День независимости и без того полиция и Нацгвардия переходят на усиленный вариант несения службы.

Сегодня "Страна" публиковала фото с генеральной репетиции парада на День независимости в Киеве.

А вчера мы сообщали, что в Черновцах "минеры" пообещали в полдень подорвать все кафе, банки и детсады города.