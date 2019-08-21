Генеральная прокуратура впервые в истории Украины вышла в суд с ходатайством об аресте нардепа 9 созыва Рената Кузьмина, не получив на это соответствующего согласия о снятии иммунитета от парламента.

Об этом "Стране" рассказал сам народный избранник постфактум заседания в Приднепровском райсуде Черкасс, состоявшегося в среду, 21 августа.

Ренат Кузьмин в здании суда 21 августа, источник фото: facebook.com/sergey.voichenko

По его словам, в данном судебном заседании, которое касается истории о якобы завладении Кузьминым землей в "Пуще-Водице" и незаконном строительстве дома на этой территории, прокуроры добиваются избрания ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

"В ГПУ считают, что я 5 лет скрывался за границей и всячески уклонялся от участия в следственных действиях. Согласно фабуле дела, якобы я сам у себя украл дом, который построил. Хотя судами нескольких инстанций установлено: я даже не являюсь подозреваемым ни по одному из производств, а мой розыск объявлен незаконно. Стало быть никаких оснований для ареста не существует. Сегодня вместе с адвокатами я прибыл в суд Черкасс, где были озвучены все эти доводы. Но прокуроры, столкнувшись с моей правовой позицией, попросту сорвали заседание. Из группы в 20 человек только один представитель гособвинения прислал письмо, что не может по уважительной причине участвовать в заседании. Остальные 19 попросту сбежали. В связи с их неявкой слушание перенесли на 12 сентября", - рассказал Кузьмин.

Избранный по списку "Оппозиционной платформы За жизнь" парламентарий уточнил: помимо процессуальной коллизии в его деле прокуроры допустили еще одно серьезное нарушение закона.

"Согласно закону, лицо считается избранным народным депутатом после принятия решения Центризбиркомом о его регистрации нардепом. И с этого момента на него распространяется неприкосновенность. В моем случае удостоверение от ЦИК за №159 я получил еще 3 августа, но прокуроры проигнорировали данный факт и вышли с ходатайством об избрании меры пресечения, не получив добро на это у Верховной Рады. То есть, должностные лица ГПУ совершают преступление, о чем мы подадим соответствующее заявление", - подчеркнул Кузьмин.

Он добавил, что связывает свое уголовное преследование с местью со стороны бывшего президента Петра Порошенко, генпрокурора Юрия Луценко и мэра Киева Виталия Кличко. "В сговоре они сфабриковали материалы для моего ареста и на протяжении всего периода "царствования" Порошенко пытались лишить меня свободы", - резюмировал нардеп.

Ранее "Страна" писала, что Ренат Кузьмин готовит заявление в ГБР и СБУ о причастности украинских спецслужб к убийству украинского журналиста и публициста Олеся Бузины. Также мы сообщали, как Верховный суд окончательно восстановил Кузьмина в качестве кандидата в депутаты.