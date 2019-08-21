Торги на межбанке 21 августа завершились небольшим подорожанием доллара на 3 копейки, до 25,13-25,17 грн/$. Об этом сообщил глава управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко, передает UBR.ua.

Отмечается, что на протяжении всего дня цены поднимались и выше (до 25,25-25,28 грн/$), так что такое завершение назвали еще положительным.

Кроме того, утром котировки активно поднимались на текущих новостях.

"Большого спроса на валюту не было. С утра котировки пытались искусственно взвинтить на новости об очень скромном размещении новых выпусков гособлигаций Минфина (лишь 1 млрд из заявленных 3 млрд грн) и одновременно погашении старых бумаг на 5,9 млрд грн. А также на подготовке к трехдневным выходным. Однако надолго поднять цены не получилось, и произошел курсовой откат", - описал ситуацию финансовый эксперт Василий Невмержицкий.

О подготовке ко Дню независимости говорят и другие финансисты.

"Основным фактором влияния на активность игроков межбанковского рынка сегодня была повышенная активность компаний по закрытию хозяйственных операций, в связи с предстоящими трехдневными выходными. Фактор закрытия бюджетных платежей был менее актуален и несущественно влиял на увеличение объемов продаваемой валюты", - сказал UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

В итоге доллара не только всем хватило, но еще возник излишек. Нацбанк приобрел сегодня $20 млн по 25,15 грн/$. Правда, говорят, что он появился на рынке около 15 часов - под занавес межбанка.

"Похоже, что кому-то понадобилась гривна. Ее не хватало после завершения уплаты налогов. Это квартальные налоги, бизнес много платил - за день уходило около 13 млрд грн. Потому с финансового рынка вымыли солидный объем. После этой валютной покупки НБУ с ресурсами стало чуть полегче", - заметил Юрий Гриненко.

Из продавцов доллара на межбанке сегодня более всего выделяли одну структуру - Укргазбанк. Правда, отмечали при этом небольшой объем торгов - $100 млн.

Абсолютный штиль наблюдался на наличном рынке. Средняя цена продажи доллара людям с утра зафиксировалась в рамках 25,30-25,40 грн/$, и не менялась до вечера. Минимальный курс оказался на уровне 25,21 грн/$, а максимальный - на 25,50 грн/$. При этом выкуп валюты у населения производился в рамках 24,90-25,22 грн/$.

Перед выходными с небольшими объемами гривны на счетах финансистам становится сложнее предсказывать дальнейшее движение курса доллара.

"Скорее всего, 22 августа межбанк будет открываться в рамках 25,15-25,20 грн/$. И пока крайне сложно предугадать, куда двинуться котировки. Ведь нельзя забывать о выплаченных Минфином по облигациям 5,9 млрд грн. Непонятно, будут ли выводиться эти средства или будут ждать размещений новых выпусков ОВГЗ", - развел руками Юрий Гриненко.

При этом финансисты отмечают, что в пятницу, 23 августа, произойдет крупное погашение по депозитным сертификатам Нацбанка.

"С самого утра на счета банков выльется огромная сумма - больше 37 млрд грн. После этого проблем с гривной не будет, ресурса сильно прибавится. Если потребуется покупка доллара - будет за что его брать. Хотя понятно, что львиная часть полученной суммы будет перевложена в новые сертификаты НБУ, но что-то может переливаться на разные направления. Или, например, в новые выпуски гособлигаций, или на тот же валютный рынок. Посмотрим", - резюмировал Василий Невмержицкий.

Ранее сообщалось, что у компаний закончилась гривня на покупку доллара после уплаты налогов.

Также мы писали, что курс доллара в Украине пытаются подстроить под уплату налогов и размещение ОВГЗ.