В Кабмине Украины утвердили соглашение о безвизовом режиме с Северной Македонией. Данное решение было принято во время заседания в среду, передает РБК-Украина.

Как сообщается, соглашение было подписано в начале июля.

"Утвердить Соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством республики Северная Македония об условиях взаимных поездок граждан, совершенное 12 июля 2019 в г. Скопье", - говорится в тексте документа.

В правительстве ожидают, что данное соглашение сможет поспособствовать развитию двусторонних отношений с Северной Македонией, интенсификации контактов в экономической, культурно-гуманитарной и других сферах.

Напомним, украинский посол в Северной Македонии Наталья Задорожнюк и министр иностранных дел Македонии Никола Димитров подписали соглашение о безвизе между государствами на постоянной основе. Задорожнюк подчеркнула, что больше нет необходимости пролонгировать существующее соглашение ежегодно.

Ранее сообщалось, что сегодня Трамп на встрече с президентом Румынии обсудит безвиз и региональную безопасность.

Также мы писали, что между Украиной и Аргентиной заработает расширенный безвиз.