Стало известно, чем Эмманюэль Макрон и его супруга Брижит угощали российского лидера Владимира Путина во время его визита в летнюю резиденцию президента Франции форт Брегансон, расположенную на Лазурном берегу, 19 августа.

Меню опубликовала российская газета "Коммерсантъ".

Как передал французский корреспондент издания, президентская чета потчевала гостя: артишоками, телятиной с гарниром из томатов и картофеля c соусом из оливок и анчоусов, а также сорбетом из черных крымских помидоров.

Яства поручили приготовить молодому, но уже известному в кулинарном мире "трехзвездному" шеф-повару ресторана "Золотая волна" в Сен-Тропе Арно Донкеле. Повар похвастался, что на тарелках президенты ничего не оставили.

Пользователи в соцсетей обратили внимание на сорбет из крымских помидоров.

Ведущий канала "112 Украина" Владимир Полуев у себя на Facebook иронично назвал попадание на стол президента Франции продуктов из Крыма, который находится под всевозможными санкциями, зрадой.

"Коммерсант пишет, что чета Макронов угощала Путина во время ужина помимо прочего сорбетом из черных крымских помидоров. Зрада пришла, откуда не ждали. Ужин с политическим послевкусием", - написал Полуев.

Скриншот: Facebook

В комментариях пользователи шутят, что помидоры пора заносить на "Миротворец".

Ранее "Страна" рассказывала, что Путин и Макрон сказали об Украине во время встречи.

Мы также передавали мнение Макрона, согласно которому ЕС нужно перезапустить отношения с Россией.