21 августа президент Украины Владимир Зеленский утвердил новый состав Комиссии при президенте Украины по вопросам помилования, а также сократил численность состава с 12 до 8 человек. Соответствующий указ №615/2019 опубликован на сайте главы государства.

В обновленный состав Комиссии по помилованию вошли:

руководитель аппарата Офиса президента Украины Алексей Днепров (как глава Комиссии);

исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко (заместитель главы Комиссии);

заместитель руководителя департамента по вопросам гражданства, помилования, государственных наград – руководитель управления по вопросам помилования Офиса президента Украины Иван Пуховец (замглавы Комиссии, был в предыдущем ее составе);

исполнительный директор общественной организации "Экспертный центр по правам человека" Юрий Белоусов;

начальник администрации Государственной уголовно-исполнительной службы Украины Александр Крикушенко;

заместитель министра юстиции Украины - уполномоченный по делам Европейского суда по правам человека Иван Лищина;

главный консультант управления по вопросам помилования департамента по вопросам гражданства, помилования, государственных наград Офиса президента Александр Марченко (секретарь Комиссии);

председатель правления Международной общественной организации "Международное общество прав человека - Украинская секция" Андрей Сухоруков (был в предыдущем составе Комиссии).

Также Зеленский внес изменения в Положение о порядке осуществления помилования, утвержденного указом президента №223 от 21 апреля 2015 года.

В соответствии с изменениями, теперь указы президента о помиловании осужденных лиц, отбывающих наказание, а также в отношении граждан иностранного государства, осужденных в Украине к лишению свободы и переданных для отбывания наказания в государствах, гражданами которых они являются, передаются для исполнения Министерству юстиции Украины. Согласно предыдущей редакции подобные указы президента перенаправлялись для исполнения Государственной пенитенциарной службе Украины.

Ранее "Страна" сообщала, что Зеленский назначил ответственным за доступ к публичной информации спецдепартамент ОП.

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