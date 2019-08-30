Украина и Россия проводят обмен пленными. Слухи о нем ходили давно. Информацию сначала распространили российские СМИ, а потом частично ее подтвердили и в Украине.

22 августа у Владимира Путина рассказали, что он обсуждал этот вопрос с Эммануэлем Макроном во Франции. А 23 августа президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что обмен пленными не за горами.

О том, что готовится обмен, заявил и близкий к Кремлю политолог Алексей Чеснаков. Детальнее можно прочитать в материале Первые пошли? Готовится ли обмен пленными между Киевом и Москвой и при чем тут саммит G7.

Позже в Украине внезапно освободили журналиста Кирилла Вышинского - его после почти полутора лет в СИЗО без приговора отпустили под личное обязательство. А 31 августа появилась информация о возвращении украинцев домой.

"Страна" следит за обменом в режиме онлайн.

30 августа

08.49 В Офисе президента попросили прессу не нагнетать и не играть на эмоциях людей.

"Процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц продолжается. Информация о его завершении не соответствует действительности. Уже не первый раз мы видим информационный хаос, вызванный ссылками на неподтвержденную информацию и многочисленные "источники". Мы призываем понимать последствия дезинформации: это игра с эмоциями общества. Когда процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц завершится Офис Президента сообщит об этом на официальных каналах", - заявили у Зеленского.

08.36 Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская призвала прессу успокоиться и подтвердила, что переговоры все еще продолжаются.

Фото: facebook.com/giolena11

08. 22 Официальной встречи пленных Россией украинских моряков и политзаключенных в аэропорту не будет, их сразу отвезут в больницу. Об этом порталу Крым.Реалии сообщил источник в командовании Вооруженных сил Украины.

Других подтверждений этой информации нет.

Ранее при передаче украинских политузников они проходили обследование и лечение в "Научно-практическом центре профилактической и клинической медицины" Государственного управления делами Украины.

08.17 Тем временем адвокат россиян Валентин Рыбин, подтвердил, что его клиенты все еще в СИЗО и назвал новую дату обмена. "Пленные сидят на базе и по СИЗО. Мне пока не известно, что они сегодня вообще движутся на обмен", - сказал Валентин Рыбин.

По словам Рыбина, обмен, предположительно, состоится во вторник, 3 сентября. Ранее адвокат заявлял, что с украинской стороны участие в обмене могут принять 12 граждан Российской Федерации. Помимо Максима Одинцова и Александр Баранов, среди возможных участников обмена юрист называл Евгения Мефедова, Игоря Кимаковского и Руслана Беджиева.

07.56 По информации журналистов, которые дежурят в аэропорту "Киев", обмен пленными может состояться в буферной зоне аэропорта.

07.51 Тем временем портал Крым.Реалии передал, что пленные украинские моряки, которых Россия отпустила для выдачи Украине, уже находятся в Киеве. Об этом журналистам сообщили родные одного из наших пленных моряков.

По их информации, родственников поставили в известность, что "моряки уже в Украине", однако не уточнили, где именно.

"Мы получили такую информацию и срочно выехали в Киев", - рассказал один из родных, отметив при этом, что "встреча в аэропорту не планируется". Подтверждения данной информации из других источников пока нет.

07:47 В аэропорту "Киев" ждут самолета с украинцами.

Фото - Крым.Реалии

07:42 ТАСС со ссылкой на адвоката удерживаемых в Украине россиян сообщает, что его подзащитные остаются в СИЗО.

07:37 Пока ни президент, ни МИД не подтверждают обмена. На их пабликах и официальных сайтах о нем ничего не говорится.

07:27 Российское издание "Коммерсант" сегодня опубликовало материал, в котором говорится о юридических основаниях обмена.

Судя по данным газеты, Сенцова, Сущенко, Панова - то есть уже осужденных украинцев Путин просто помиловал. А вот моряков отправили в Украину как бы для дальнейшего расследования уголовного дела - как изначально и предлагала Москва еще в июне, и от чего, не спросив у Зеленского, отказался тогдашний глава МИД Павел Климкин.

В целом, как пишет издание, речь идет о примерно 30 гражданах Украины, которых накануне обмена привезли в СИЗО "Лефортово" в Москве.

07:23 Соцсети уже реагируют на обмен.

"Обмен состоялся в наилучшем доступном на сегодня виде. Если теперь не испортить эффект этого шага всяким битьем себя и окружающих пяткой в грудь, то получится значительно расширить возможности и опции по ситуации на Донбассе", - пишет политолог Николай Капитоненко.

07:18 Пленные украинские моряки, которых сегодня ночью Россия отпустила для выдачи Украине, уже находятся в Киеве. Российско-украинский обмен пленными состоялся. Об этом порталу Крым.Реалии сообщили родные одного из моряков.

По их информации, родственников поставили в известность, что "моряки уже в Украине", однако не уточнили, где именно.

"Мы получили такую информацию и срочно выехали в Киев", - рассказал один из родных, отметив при этом, что "встреча в аэропорту не планируется".

06:00 В ночь на пятницу, 30 августа, состоялся обмен пленными между Украиной и Россией. Об этом со ссылкой на сотрудницу Верховной Рады Анну Исламову сообщает генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.

"Обмен завершился: моряки, Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб летят домой. Ждем", - говорится в сообщении сотрудницы Верховной Рады Анны Исламовой.

По предварительной информации в Украину возвращаются украинские моряки, которых после вооруженного нападения в Керченском проливе 25 ноября захватили в плен российские пограничники.

Вот список моряков которые находились в России:

Будзыло Ю.А.

Зинченко В.А.

Опрыско А.А.

Цыбизов С.А.

Артеменко А.А.

Терещенко В.А.

Семидоцкий Е.В.

Беспальченко В.А.

Шевченко А.А.

Варимез В.К.

Власюк М.Б.

Головаш Б.О.

Чулиба С.Р.

Мельничук О.М.

Небылица Б.П.

Костышин В.А.

Попов С.Н.

Безъязычный Ю.Ю.

Мокряк Р.Н.

Эйдер А.Д.

Сорока В.В.

Драч А.Л.

Лисовой В.В.

Гриценко Д.В.

Среди украинцев, что возвращаются из плена есть и украинский режиссер Олег Сенцов, которого 10 мая 2014 по обвинению в подготовке терактов задержали в Крыму.

Возвращается на Родину и похищенный 24 августа 2017 на территории Беларуси 21-летний украинец Павел Гриб.

В Украину возвращается и задержанный ФСБ в декабря 2016 года Владимир Балух.

Домой также летит задержан 17 марта 2014 Николай Карпюк. Его обвиняли его в преступлениях против российских войск в ходе первой чеченской войны.

28 августа

В среду, 28 августа, Апелляционный суд Киева отпустил под личное обязательство главреда РИА Новости-Украина Кирилла Вышинского.

Обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной переносится на неопределенный срок, об этом сообщил адвокат осужденных в Украине россиян Валентин Рыбин. "Пока переносится обмен. Пока нет указа о помиловании, скорее всего, есть некие силы в офисе Владимира Зеленского, которые хотят сорвать обмен, обрушить его рейтинг", - сообщил Рыбин. Он выступает адвокатом осужденных в Украине Максима Одинцова, Александра Баранова, которых обвиняли в госизмене и дезертирстве из украинской армии на территории Крыма.

26 августа

Представители российских силовых ведомств выступают против выдачи украинской стороне трех лиц в порядке обмена. Об этом сообщили источники "Страны" близкие к переговорам по обмену. Речь идет о режиссере Олеге Сенцове и членах УНА-УНСО Станиславе Клыхе и Николае Карпюке.

Сенцов в августе 2015 года был приговорен к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в подготовке террористических актов на территории Крыма. Карпюку и Клыху были предъявлены обвинения в участии в боевых действиях во время первой чеченской войны на стороне Чеченской Республики Ичкерия, а именно в создании и управлении отрядом "Викинг", покушении на убийство и убийствах военнослужащих вооруженных сил России в 1994-1995 годах. Клых был задержан в России в 2014 году и приговорен к 20 годам колонии строгого режима. А Карпюк в мае 2016 года приговорен к 22,5 годам тюрьмы.

23 августа

Заявление Зеленского. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что обмен пленными не за горами.

"Мы идем к результатам шаг за шагом. Первые результаты должны быть уже в ближайшие дни. Не хочу загадывать. Я лично работаю над этим вопросом, и прошу СМИ: пожалуйста, без слухов", - сказал он журналистам.

Кроме того, Зеленский напомнил, что обещал это украинцам. "Я обещал украинскому народу, что мы вернем пленных, моряков, что мы закончим войну. Я этим занимаюсь лично. Я не знаю, кто там что говорит и кто чем занимается. Дайте мне сделать мое дело", - заявил он.

Российский омбудсмен прилетела в Киев. Татьяна Москалькова, омбудсмен Госдумы Российской Федерации, ночью 23 августа прилетела в Киев, несмотря на отпуск, который официально у нее заканчивается 26 августа. Об этом сообщили в посольстве России в Украине. Там отметили, что визит Москальковой в Украину однодневный, но его цель не уточнили.

22 августа

В Кремле подтвердили обсуждение. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил журналистам, что контакты представителей России и Украины по обмену удерживаемыми лицами есть. "Пока к этому добавить нечего", - сказал он РБК. Он также отметил, что Владимир Путин и Эмманюэль Макрон во время встречи обсуждали проблему обмена удерживаемых лиц в России и в Украине, но без конкретных фамилий.

"33 на 33", не считая Вышинского. Российский медиахолдинг "РБК", со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров, сообщил, что Украина и Россия обсуждают обмен удерживаемых граждан по формуле "33 на 33" без учета главреда украинского "РИА Новости" Кирилла Вышинского. Планируется, что его освобождение будет проходить по особой схеме.

Еще один неназванный собеседник "РБК" отметил, что Москва не настаивает на обязательном обмене Вышинского — для России принципиален факт его освобождения. Будет ли освобожден в этот раз украинский режиссер Олег Сенцов, собеседники РБК сказать затруднились.

Украинский адвокат Валентин Рыбин заявил РБК, что его подзащитные Максим Одинцов, Александр Баранов, а также Евгений Мефедов готовятся к обмену.

Кроме того, по данным "РБК", омбудсмен Украины Людмила Денисова уже находится в России. А ее российская коллега Татьяна Москалькова находится в отпуске до 26 августа, пока никаких встреч с ее участием не планируется.

Одного из беркутовцев могут обммьенять на моряка. Экс-боец спецподразделения "Беркут" Александр Саттаров, которого судят в Киеве за участие в "Самообороне" Крыма, проходит юридические процедуры оформления обмена на одного из удерживаемых в России украинских моряков. Об этом сообщил адвокат Саттарова Игорь Свинцицкий. "Он поставлен на обмен. И меняется на одного нашего моряка. Это официально подтвержденная информация", - сказал Свинцицкий журналистам.

21 августа

Окружение Суркова. О предстоящем обмене 21 августа заявил директор российского центра политической коньюнктуры Алексей Чеснаков. "Возможны подвижки в гуманитарной сфере. Не удивлюсь, если в ближайшие недели состоится обмен удерживаемых лиц. И моряков тоже", - заявил политолог из когорты советника Путина Владислава Суркова в свежем интервью.

Российские СМИ. Российское издание "Коммерсант" со ссылкой источник в окружении президента Украины сообщило, что Москва и Киев вышли на финальную стадию согласования обмена пленными и уже уточняются списки для обмена. Собеседник "Коммерсанта" утверждал, что договоренность об обмене была достигнута после телефонного разговора Владимира Путина и Владимира Зеленского 11 июля. И что будут освобождены украинские моряки, задержанные возле Керчи в прошлом году, но могут быть переданы и другие лица. В свою очередь среди выданных России может оказаться экс-главред "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский.

Также о грядущей выдаче осужденных украинцев - Владимира Балуха, Павла Гриба, Николая Карпюка, Станислава Клыха и Александра Кольченко - сообщил "Интерфакс", ссылаясь на собственный источник. Их доставили в СИЗО "Лефортово".

Информация из Украины. В Украине тоже появилась информация об обмене. Так, правозащитная группа "Успішна варта" сообщила о том, что обвиняемых в госизмене украинцев Хитрова, Бобову и гражданина Молдовы Мельничука вывезли из Одесского СИЗО на обмен в Киев.

"Всем троим изменили санкцию по требованию ГПУ. В зале суда прокурор заявил, что в связи с обменом", - говорится в сообщении. "Варта" информирует, что списки на обмен предоставила Россия.

Московский суд и украинские моряки. Моряки, похоже, в обмен включены не будут. 21 августа их оставили под стражей до октября. До 24 октября - для Виктора Беспальченко, Владимира Варимеза, Владислава Костышина, Олега Мельничука, Сергея Чулибы, Юрия Безъязычного, Юрия Будзыло, Владимира Лисового, Богдана Небылицы, Евгения Семидоцкого. До 26 октября - для Андрея Артеменко, Василия Сороки и Андрея Эйдера до 26 октября.

Заседание в Минске. В Минске прошло заседание ТКГ. По итогам дня представитель Леонида Кучмы Дарка Олифер написала в Facebook: "продолжается конструктивная работа над взаимным освобождением удерживаемых лиц".

Представитель РФ в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов заявил, что Россия добивается обмена всех на всех. "На гуманитарном направлении российская делегация как посредник будет содействовать переговорам, чтобы обмен удерживаемых лиц, участников конфликта в Донбассе по принципу "всех установленных - на всех установленных" состоялся как можно скорее", - цитирует его ТАСС. Также он сообщил, что контактная группа готова помочь новому депутатскому корпусу парламента Украины наладить взаимодействие с представителями Донецка и Луганска. "Со своей стороны представители Донецка и Луганска готовы к диалогу по вопросу законодательной реализации минских договоренностей", - отметил Грызлов.