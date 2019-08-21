В среду, 21 августа, в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) зарегистрировали еще 83 народных депутата Украины, которые были избраны на досрочных парламентских выборах 21 июля. Всего этот процесс уже пройден для 321 парламентария. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

В частности в ЦИК зарегистрировали 47 депутатов, избранных на внеочередных выборах народных депутатов 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

Среди них: 26 нардепов от партии "Слуга народа", 8 - от "Оппозиционной платформы - За жизнь", 8 - от "Европейской солидарности" и 5 - от "Батькивщины".

Кроме этого зарегистрированы 36 депутатов, избранных по одномандатным округам (ОИО, мажоритарке). Таким образом, по состоянию на 21 августа ЦИК зарегистрировала 321 народного депутата Украины: 166 – избранных в общегосударственном многомандатном избирательном округе и 155 – избранных в ОИО.

Как сообщала "Страна", в ЦИК официально опубликовали результаты голосования на скандальном округе №210. Победил самовыдвиженец Борис Приходько. Он сумел доказать факт фальсификаций в пользу ранее объявленного победителем Сергея Коровченко.

Отметим, что в "Слуге народа" хотят войти в руководство 19 из 22 комитетов новой Рады.