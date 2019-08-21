В среду, 21 августа, во время торгов на межбанковском валютном рынке курс гривни укрепился до 25,135 грн/$1 с 25,165 грн/$1 в предыдущий рабочий день. Об этом сообщили дилеры коммерческих банков, передает Интерфакс-Украины

Как сообщается, котировки гривни к окончанию торгов составили 25,12–25,15 грн/$1, тогда как Нацбанк установил на 22 августа официальный курс 25,204427 грн/$1.

Также, по информации НБУ, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 21 августа снизился до 25,2283 грн/$1 с 25,1242 грн/$1.

Кроме того, Национальный банк Украины понизил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на 22 августа до 25,204427 грн/$1 по сравнению с 25,131300 грн/$1 на 21 августа 2019г.

Ранее сообщалось, что у компаний закончилась гривня на покупку доллара после уплаты налогов.

Также мы писали, что во вторник курс доллара во время торгов на межбанке укрепился на три копейки.

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