В Одессе в Летнем театре "Морвокзал" состоялись съемки новых выпусков проекта "Вечерний Квартал". Это первая запись популярной программы после инаугурации Владимира Зеленского, в которой участники коллектива шутили над своим бывшим руководителем, а ныне президентом страны. Об этом сообщает пресс-служба студии "Квартал 95".

Уточняется, что "квартальщики" в своих миниатюрах вспоминали не только о Зеленском. В одном из номеров ребята обратились со сцены к своему уже бывшему коллеге Юрию Корявченкову (Юзику), который также ушел в политику и был избран народным депутатом.

На мотив хита группы Queen "Богемская рапсодия" они спели:

"Юзя, помашем вслед,

До свидания, друг и брат.

Ты отныне депутат.

Юзя, без тебя "Квартал"

На 200 килограммов легче стал..."

К слову, в зале присутствовал и сам герой миниатюры, к которому обращались ребята. Во время исполнения финальной песни актеры даже пригласили Юзика в последний раз выйти с ними на сцену. Еще перед началом съемки Корявченков поделился, что испытывает неоднозначные чувства - и что ему непривычно находиться в зале, а не на сцене и за кулисами. "Несмотря на положительные эмоции, конечно, чувство грусти все равно присутствует. А как иначе, если этому любимому делу я отдал больше 17 лет жизни", - говорит Юрий Корявченков.

Ранее "Страна" писала о том, что "Квартал 95" спел в Одессе про отношения Зеленского и Богдана.

Также мы сообщали, что стало известно, кто будет пародировать Зеленского в "Квартале".